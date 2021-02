Cubanerne havde levet på den øde ø af rotter, konkylier og kokosnødder. Tirsdag blev de bragt til Florida.

Den amerikanske kystvagt igangsatte tirsdag en helt særligt redningsaktion. Kystvagten reddede tre cubanske statsborgere, der var strandet mere end en måned på en øde ø i østaten Bahamas.

Den øde ø ligger i nærheden af øgruppen Anguilla Cay.

Gruppen af cubanere, som bestod af to mænd og en kvinde, havde opholdt sig på øen i 33 dage, efter at deres båd var kæntret, skriver det amerikanske medie CBS News.

De uheldige cubaner blev fundet af kystvagten mandag, da en af tjenestens helikoptere fløj en rutinemission ud fra den amerikanske øgruppe Florida Keys.

Kosten for cubanerne på det ufrivillige øophold bestod af kokosnødder, rotter og konkylier, skriver The Guardian.

- Vi blev opmærksomme på dem ved de flag, som de faktisk havde, samt af et stort kors, som de selv havde sat derude, siger helikopterpilot Mike Allert til Miami TV-station WPLG om hans første syn af cubanerne på øen om mandagen.

Piloten fortæller samtidig, at en anden helikopter fløj tilbage til øen senere på mandagen for at nedkaste vand, mad og en radio.

En helikopterbesætning fra kystvagten blev tirsdag sendt ud for at hente dem.

Kystvagten, kaldet US Coast Guard, oplyser, at gruppen berettede til besætningen, at deres båd kæntrede i hårdt vejr, og at de var i stand til at svømme til den øde ø.

- Efter at have været ude i disse barske elementer i lang tid var de meget glade for at se os, siger Mike Allert til ABC's Good Morning America.

De tre cubanere havde ingen alvorlige skader, men de er tirsdag blevet bragt til Lower Keys Medical Center i Key West i delstaten Florida for yderligere tjek.

Det er endnu uvist, hvorvidt de to mænd og den ene kvinde forsøgte at sejle til USA som migranter, eller om de var faret vild på havet.

/ritzau/