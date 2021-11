Manden klædt i cowboybukser og skjorte dukkede pludselig op. I bogstaveligste forstand ud af det blå.

En patrulje fra den amerikanske kystvagt blev forleden mødt af et overraskende syn under en patruljering ud for kysten i Den Mexicanske Golf.

Her observerede mandskabet i først omgang en hvid genstand i vandet, der viste sig at være et lille fly.

Det skulle dog hurtigt vise sig at blive endnu mere mærkeligt.

Sådan så det ud fra afstand. Foto: US Customs and Border Protection Vis mere Sådan så det ud fra afstand. Foto: US Customs and Border Protection

For op af det blå vand kravlede i samme øjeblik en mand, og han stillede sig oven på flyet.

»Årvågenhed og en hurtig reaktion fra betjente forhindrede en mulig menneskelig tragedie,« siger chefen for kystvagten, Michael Matthies, i en pressemeddelelse:

For mandskabet fik hurtigt reddet manden over på deres båd, og efter en hurtig helbredsundersøgelse blev han hentet af medicinsk redningspersonale.

Manden var den eneste ombordværende i flyet, og han var af ukendte årsager styrtet ned i et område af Den Mexicanske Golf kun få kilometer fra George T. Lewis Airport nord for Tampa.

»Vi er taknemmelig for at have de nødvendige ressourcer og personale uddannet til at klare situationer som denne,« siger Michael Matthies fra kystvagten.