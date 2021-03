Forældrene fik klar besked, da udrykningsmandskabet nåede frem.

»Der blev givet råd om sikkerhed af kystvagten på grund af den farlige placering af deres telt, især med tanke på de seneste jordskred,« lyder det.

Kystvagten ved den nordvestengelske by Staithes blev i weekenden kaldt ud til en potentielt livstruende situation. Her havde et forældrepar camperet med deres barn kun en meter fra en stejl skrænt i området Cleveland Way – hvor der er et fald på næsten 200 meter ned til stranden.

Også politiet var blevet tilkaldt, fordi det faktisk er forbudt at campere i Storbritannien på grund af de øjeblikkeligt coronarestriktioner.

På Staithes-kystvagtens Facebook-side, hvor man har beskrevet hændelsen, er forfærdelsen til at få øje på. Her er det væltet ind med fordømmelse af parret for at have sat et telt op så tæt skrænten. Et udpluk:

'Totalt idiotisk'.

'Hvordan kan nogen tro, at det ville være en god at sætte et telt op dér?'

'Det er ikke fair at sætte barnets live i fare på den måde, og det er ikke fair over for kystvagten, der kan risikere at skulle samle ligdele op.'

'Jeg håber de skal betale for udrykningen.'

'Man kan se, at der noget af skrænten allerede er styrtet sammen af. Hjernedødt.'

Der har på det seneste været flere jordskred i området, og på billederne fra kystvagten kan man faktisk se, at det også er sket lige teltets placering. Derfor anbefales folk til at holde sig på stierne i området.

»Hvis du ser nogen i fare, så tilkald øjeblikkeligt kystvagten,« lyder det.

