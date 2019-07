Store mængder kokain i miniubåd blev fundet af amerikansk kystvagt. Ikke et nyt fænomen, siger kystvagten.

Omkring 7,7 ton kokain, som er gemt i en miniubåd, der med høj fart er på flugt over Stillehavet.

Det lyder som en scene i en gangsterfilm, men ikke desto mindre var det, hvad der udspillede sig den 18. juni i den østlige del af Stillehavet.

Det fremgår af en minutlang video, som den amerikanske kystvagt offentliggjorde torsdag. Det skriver CNN.

I videoen hører man, hvordan et medlem af kystvagten råber efter det ubådslignende fartøj, der delvist over og delvist under vandet sejler gennem bølgerne med høj fart, at det skal stoppe.

Herefter springer kystvagtens medarbejdere over på miniubåden og tvinger sig adgang til den gennem dens topkapsel.

Ifølge orlogskaptajn Stephen Brickey er miniubådene ikke et nyt fænomen.

De seneste fire år har narkokarteller fra Mellem- og Sydamerika brugt denne slags ubådslignende fartøjer til at smugle stoffer.

Brickey fortæller til CNN, at de er dyre at bygge. Kartellerne er nødt til at bygge dem i junglen for at undgå at blive opdaget.

Men når de først er fyldt med narkotika og ført til havs, er de svære at spore.

- De fleste fartøjer er under vandet, så det er svært at se dem. De er malet blå, så de matcher vandet, siger orlogskaptajnen til CNN.

Hvis kystvagten opdager dem, skal der handles hurtigt. Miniubådene er nemlig bygget, så de kan synke og udslette alle spor på ganske få minutter.

Den amerikanske kystvagt anslår, at den stopper omkring 11 procent af de ubådslignende fartøjer, der er fyldt med narkotika, og som krydser Stillehavet.

Der var fem personer om bord på fartøjet, som kystvagten stoppede for nylig.

/ritzau/