I november 2015 kontaktede en mand i militæruniform en sygeplejerske fra hospitalet i den engelske by Hereford. Han havde fundet en gammel mand i en grøft og ville have hjælp.

Han afleverede den gamle mand og forlod stedet uden at oplyse sin identitet. Mysteriet om ’Credenhill Man’ havde taget sin begyndelse.

Den 78-årige mand var nemlig dement. Ingen anede, hvem han var, eller hvordan han var endt i grøften. Ingen vidste, hvad han hed. Eneste ledetråd var, at han talte med amerikansk accent. Det skriver BBC og Daily Mail.

Manden blev afleveret til de sociale myndigheder, som anbragte ham på et plejehjem, mens de forsøgte at opklare mysteriet.

Der gik måneder. Pludselig fik han nævnt, at han hed Roger Curry. Kort efter blev billeder af manden og navnet Roger Curry bragt i flere internationale medier.

Det blev 48-årige Debbie Cocker, en kvindelig amatørdetektiv fra Manchester, som for alvor fik hul på sagen.

I en årbog fra en amerikansk skole fra 1950 fandt hun en teenager ved navn Earl Roger Curry. Teenageren lignede den gamle mand på flere punkter. Hun tog kontakt til BBC-programmet Panorama, der begyndte at lave research.

Og så tog mysteriet om ’Credenhill Man’ en drejning, som stadig kan være svær helt at forstå.

Roger Curry i en årbog fra Edmondton i 1950. Det var det billede, der førte til opklaringen af sagen. Vis mere Roger Curry i en årbog fra Edmondton i 1950. Det var det billede, der førte til opklaringen af sagen.

BBC’s journalister sporede Roger Currys familie til byen Whittier i Los Angeles. Her boede hans søn, Kevin Curry, og den demente mands kone, Mary-Jo.

Puslespillet begyndte så småt at tage form.

Den følgende udlægning af begivenhedernes gang er stykket sammen efter flere års efterforskning fra medier og politi.

I november 2015 blev den demente Roger Curry sat på et fly i Los Angeles. Med ham var hans kone, Mary-Jo, og hans søn, Kevin. De fløj til Gatwick Lufthavn i England.

Her mødtes de med den britiske mand Simon Hayes, som havde kendt Kevin Curry i mange år og delt lejlighed med ham i en periode i USA.

Kevin Curry afleverede sin demente far til Simon Hayes. Herefter fløj Kevin Curry og hans mor til Danmark og Frankrig for at holde ferie.

Imens gik Simon Hayes i gang med at eksekvere en udspekuleret plan.

Han iførte sig militæruniform og gav den demente Roger Curry tøj på, som han netop havde købt i supermarkedet Tesco. Han fjernede al legitimation fra Roger Curry.

Så kørte han 241 kilometer fra Gatwick til Hereford.

Her henvendte han sig til en sygeplejerske ved busstationen i Hereford, der ligger tæt på et hospital.

Han forklarede, at han havde fundet den gamle mand liggende med hovedet nedad i en grøft, og at han skulle bruge hjælp.

Han nægtede at oplyse sit navn, fordi han forklarede, at han var på øvelse med britiske specialtropper fra SAS.

’Credenhill Man’ var altså blevet dumpet i Hereford med vilje, mens hans søn og kone ferierede i Europa og rejste hjem til USA.

Men hvorfor?

Svaret skal findes i økonomi. Roger Curry var nemlig blevet dyr i drift. Det kostede familien hundreder af tusinder af dollars at have ham på plejehjem, så de lagde en plan.

De dumpede ham i England, hvor det offentlige ville betale for den demente mands pleje.

Men den gik ikke. I 2016 blev 78-årige Roger Curry fløjet til Los Angeles af de britiske myndigheder, efter de havde fundet frem til hans familie. Han befinder sig nu på et plejehjem ved Long Beach.

Onsdag blev den engelske mand Simon Hayes idømt 2,5 års fængsel for sin rolle i sammensværgelsen. Han blev fældet, fordi han selv henvendte sig til myndighederne, da sagen var på sit højeste.

Han forklarede fortsat, at han var soldat. En melding, som dommeren i sagen tirsdag sagde, at Simon Hayes måske ganske enkelt selv tror på.

Roger Currys søn, Kevin, er endnu ikke blevet straffet for den kyniske plan. Han efterforskes dog for svindel, kidnapning og mishandling af en ældre mand.