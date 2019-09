Det var den 30-årige countrymusiker Kylie Rae Harris, der var skyld i den fatale trafikulykke, som onsdag ramte den amerikanske delstat New Mexico.

Her blev Harris og den 16-årige Maria Elena Cruz dræbt.

Det slår de lokale myndigheder i Taos County fast, efter de har undersøgt sagen nærmere.

»På dette tidspunkt kan jeg sige, at frøken Cruz med sikkerhed var uskyldig i denne meningsløse ulykke forårsaget af fru Harris,« siger sheriff Jerry Hogrefe ifølge USA Today.

En træt og grådkvalt Kylie Rae Harris postede en video fra sin køretur gennem New Mexico få timer før, hun blev dræbt i en trafikullykke. Vis mere En træt og grådkvalt Kylie Rae Harris postede en video fra sin køretur gennem New Mexico få timer før, hun blev dræbt i en trafikullykke.

Kort inden ulykken havde den spirende countrystjerne Kylie Rae Harris lagt en meget emotionel video på det sociale medie Instagram.

Her beskrev hun, hvordan netop Taos har stor betydning for hende som person. Store dele af musikerens familie har levet i Taos, men adskillige af dem er nu døde.

På uhyggelig vis forlod Harris, der bor i Texas, også selv denne jord i Taos, da hun i høj fart kørte ind i en forankørende, hvilket fik hende til at slingre ud i den modkørende trafik.

Her kørte hun frontalt sammen med en modkørende bil, hvor den 16-årige Maria Elena Cruz sad bag rattet.

Begge kvinder mistede livet i ulykken.

Tidligere har de lokale myndigheder været ude og fortælle, at de mistænker, at der på en eller anden måde var alkohol involveret i ulykken.

Det fastholder de fortsat, men har endnu ikke givet et svar på, hvem der var påvirket i forbindelse ulykken, hvor en tredje bil også blev ramt.

Ifølge USA Today har Kylie Rae Harris en tidligere dom for at køre bil i påvirket tilstand - netop derfor havde hun ifølge myndighederne også en anordning i sin bil, som gjorde, at hendes bil ikke kunne starte, hvis hun var påvirket.