I et klip, der viser, hvad man kan forvente af næste afsnit af ‘Keeping Up With the Kardashians,’ afslører Kylie Jenner en stor hemmelighed.

I klippet reagerer Kendall, Kourtney, Kim, Kylie og Scott Disick på beskeden om, at Tristan Thompson eftersigende har været Khloé Kardashian utro.

Det skriver Cosmopolitan.

I klippet ser man Kim Kardashian fortælle producenterne, at der er en video, hvor Tristan kysser en anden pige. Hun er rystet.

I klippet fortæller Kendall Jenner, at hun er i chok og kalder NBA-stjernen en idiot.

Det var Kylie, der sendte beskeden om utroskab til Khloé Kardashian, men hun svarede hverken hende eller de andre søstre.

De besluttede, at det var bedst at fortælle søsteren den triste nyhed - i stedet for at holde det hemmeligt.

Episoden er filmet tilbage i april. To dage efter, Khloé fik beskeden om Tristans utroskab, fødte hun parrets datter.

På trods af utroskab har reality-stjernen har dog valgt at blive sammen med Tristan. Hun forklarer, at det har været en hård tid for hende.