Kyle Rittenhouse henvendte sig direkte til Joe Biden.

»Hr. præsident, hvis jeg kunne sige en ting til dig, ville jeg opfordre dig til at se retssagen igennem og forstå fakta, inden du udtaler dig,« lød det.

Mandag aften trådte teenageren for første gang siden frifindelse frem på tv-skærmen i et interview. Det skete på Fox News bare få dage efter, at han i sidste uge under enorm mediebevågenhed blev frikendt for drab på to mænd.

I stedet slog retten fast, at teenageren havde ageret i selvforsvar, da han skød og dræbte Joseph Rosenbaum og Anthony Huber samt sårede Gaige Grosskreutz på åben gade i forbindelse med uroligheder i under en demonstration sidste år i byen Kenosha.

Kyle Ritterhouse på gaden i Kenosha, hvor han skød tre og dræbte to mennesker. Her vinker han til politiet. Foto: twitter Vis mere Kyle Ritterhouse på gaden i Kenosha, hvor han skød tre og dræbte to mennesker. Her vinker han til politiet. Foto: twitter

Lige siden har Kyle Rittenhouse nærmest været symbolet på den politiske opsplitning af USA, hvor venstrefløjen har krævet ham dømt, men højrefløjen omvendt har talt for det modsatte. Eksempelvis tweetede nuværende præsident Joe Biden sidste år et billede af ham fra den skæbnesvangre aften, hvor han kritiserede daværende præsident Donald Trump for ikke at tage »tage afstand fra hvidt overherredømme«.

Det var det, den i dag 18-årige teenager kommenterede på i interviewet.

»Det er faktisk ondsindet. Han tilsmudser mit navn ved at sige sådan noget,« sagde Kyle Rittenhouse, der også kom med en bemærkning til den hype, sagen har haft i USA:

»Jeg ville ønske, at det aldrig var sket, men det skete, og det kan der ikke laves om på. Men det har været sygt at se, hvor polariseret det er blevet. Både venstre- og højrefløjen har brugt mig til at fremme deres sag. Jeg burde aldrig være blevet brugt på den måde.«

Der har i USA været protester mod Kyle Rittenhouses frifindelse. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Der har i USA været protester mod Kyle Rittenhouses frifindelse. Foto: SCOTT OLSON

Han gentog til Fox-seerne – hvad han også sagde i retten – at han frygtede for sit liv. At det var derfor, han åbnede ild mod mændene. Og selv om den tragiske hændelse fandt sted i forbindelse med en Black Lives Matter-demonstration, slog han fast, at han »ikke er racist«, at han er enig med BLM-bevægelsen, at han tror på retten til at demonstrere – men ikke på retten til »at brænde amerikanske byer ned«.

»Sagen har intet at gøre med race. Det har aldrig haft noget at gøre med race. Det handlede om retten til at forsvare sig selv,« sagde Kyle Rittenhouse:

»Det var retten til selvforsvar, der var på anklagebænken. Hvis jeg var blevet dømt, ville ingen nogensinde igen have haft retten til at forsvare deres liv over for overfaldsmænd.«

Han fortalte desuden til værten Tucker Carlson, der tidligere har været ude og forsvare teenageren i sit tv-program, at sagen har haft store omkostninger for ham.

Kyle Rittenhouse under retssagen. Foto: POOL Vis mere Kyle Rittenhouse under retssagen. Foto: POOL

Eksempelvis har det været nødvendigt for ham at hyre sikkerhedsvagter.

»Jeg er på et sted lige nu, hvor jeg altid skal have folk med mig, fordi der er nogen, der vil slå mig ihjel, fordi jeg forsvarede mig selv. Og de er for ignorante til at forstå, hvad der skete,« sagde Kyle Rittenhouse:

»Det har været frastødende at se truslerne og de ting, som folk har sagt.«

Mest af alt håber den 18-årige amerikaner nu at kunne vende tilbage til sit gamle »stille, stressfri liv« og vende tilbage til sin uddannelse.

»Jeg vil bare gerne være fri for at blive generet eller chikaneret og fortsætte mit liv som enhver anden normal 18-årig på college.«