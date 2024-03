Kyivs borgmester opfordrer torsdag de lokale til at søge dækning i forventning om russisk missilangreb.

Ukrainsk luftforsvar er tidligt torsdag morgen i færd med at afværge et russisk missilangreb i hovedstaden Kyiv.

Det oplyser Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han opfordrer samtidig de lokale indbyggere til at søge dækning.

Vidner fortæller til Reuters, at de har hørt adskillige eksplosioner på tværs af flere områder i byen.

På samme tid melder borgmesteren i Lviv, Andrij Sadovyj, om flere eksplosioner i byen, der ligger tæt på grænsen til Polen.

Varslingssirener er ifølge Reuters blevet tændt i hele Ukraine.

Meldingen kommer, efter at det ukrainske luftvåben tidligere på natten ifølge nyhedsbureauet AFP advarede om et forestående angreb.

Det skete på baggrund af, at flere russiske bombefly angiveligt var lettet fra flyvestation Olenya i regionen Murmansk i det nordvestlige Rusland.

Ifølge luftvåbnet var der tale om adskillige bombefly af typen Tu-95MS, en variant af Tu-95.

Flytypen har været i brug siden 1952 og er i Nato-regi kendt under navnet "Bear" - på dansk bjørn.

Med sine fire motorer er Tu-95-flyene ifølge producenten Tupolev verdens hurtigste turbopropfly - altså et fly med en jetmotor, der driver en propel.

Turboprop-motorerne har dog samtidig ført til, at flyet er blevet kendt som et af de mest larmende militære luftfartøjer overhovedet.

Rusland og Ukraine rammer i stigende grad hinanden med angreb langt væk fra frontlinjen.

I sidste uge dræbte et russisk missilangreb tre personer i Kyiv.

Samtidig hævdede Ukraine onsdag, at landets styrker har ødelagt det russiske landgangsskib "Caesar Kunikov" i et angreb ud for halvøen Krim.

Det ukrainske militær vurderer, at det har sat omkring en tredjedel af Ruslands flådefartøjer ud af spil, siden krigen brød ud for to år siden.

