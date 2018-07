Foto af en amerikansk, kvindelig jæger, der er fotograferet foran en 'sjælden' sort giraf, som hun netop havde dræbt i Sydafrika, har skabt ravage på internettet.

Hun forsvarer sig selv med, at giraffen dels var 18 år gammel, og at hun desuden havde udført naturpleje.

Tess Thompson Talley postede allerede billederne af sig selv under en jagtrejse til Sydafrika i juni sidste år.

»Jeg er lykkelig over, at min drøm endelig blev opfyldt i dag,« skrev den 37-årige Tees Thompson Talley. Det skriver The Independent.

»Jeg fik øje på denne sorte giraf-han og jeg jagtede ham i et stykke tid. Jeg vidste, at det var ham. Han var over 18 år gammel, var mere end 1800 kg tung, så jeg var heldig at få 900 kg kød af ham.«

Billederne har egentlig levet et stille liv, indtil de blev lagt på Twitter af Africa Digest den 16 juni i år.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz — AfricaDigest (@africlandpost) 16. juni 2018

»Hvid amerikansk brutal menneske, som er delvist neandertaler, kommer til Afrika og skyder en meget sjælden sort giraf takket være den sydafrikanske dumhed. Hendes navn er Tess Thompson Talley. Vær venlig at dele opslaget,« lyder teksten på opslaget.

Ikke underligt skabte fotografierne af Tess Thompson Talley ravage på de sociale medier.

Skuespilleren og aktivisten Debra Messing kaldte hende for 'en forfærdelig, ond, amoralsk, hjerteløs og selvisk morder.'

What's 16 feet tall and has a cunt on the back of its neck? https://t.co/nyCzHO0tuz — Ricky Gervais (@rickygervais) 2. juli 2018

Komikeren Ricky Gervais, som ofte tweeter til fordel for dyrerettigheder, sagde, at giraffer nu er på 'den røde liste' på grund af en tilbagegang på 40 procent over de seneste 25 år.

Ifølge USA TODAY forsvarede Talley selv sit drab i en email til tv-stationen Fox News:

»Giraffen, jeg jagtede, var den sydafrikanske underart af en giraf. Den underart er faktisk på vej til bedring. Den er ikke sjælden på anden vis, end at den var meget gammel. Giraffer bliver mørkere med alderen.«

Det er legalt at gå på jagt efter trofæer i adskillige afrikanske lande, inklusiv Sydafrika.

Fotografierne og den efterfølgende ravage på nettet kommer tre år efter, at amerikanerne vedtog en en lov mod krybskytteri. Den lov kom som en konsekvens af drabet på løven Cecil i Zimbabwe, der blev nedlagt af Walter Palmer, en tandlæge fra Minnesota.