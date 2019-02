En ny drabssag i Mexico har vakt opsigt. En mexicansk kvindes afhuggede hoved blev fundet i en affaldssæk for en uge siden. Ved siden af hovedet lå en makaber besked: Hun var blevet myrdet, fordi hendes mand ikke ville betale løsesummen.

Hvad der var tilbage af forretningskvinden Susana Carrera, blev fundet på en parkeringsplads i byen Coatzacoalcos i den sydlige del af staten Veracruz. Det rapporterer lokale medier.

Hun var blevet kidnappet en uge tidligere, da hun var på vej for at hente sin datter fra en vens hus. Det skriver avisen New York Post.

På en video, der er lagt ud på Twitter, ses Carrera uden for vennens hus, mens hun ringer på dørklokken.

Pludselig kører kidnapperne frem og kaster hende ind i bilen.

Kidnapperne forlangte fire millioner pesos - 1,37 millioner danske kroner - men familien udtalte til avisen Heraldo de Mexico, af den ikke havde råd.

På noten, som blev fundet ved det afhuggede hoved, stod der angiveligt: 'Dette skete for mig, fordi min mand spillede hård hund og ikke ville betale løsesum.'

Susana Carrera ejede sammen med sin mand, Luis Manriquez, aluminiumsfirmaet Pexaluminio.

Få timer efter det makabre fund skrev hendes mand en besked på de sociale medier, der bekræftede dødsfaldet:

»Mange tak til alle for jeres bønner og ønsket om, at min kone Susana Carrera ville vende uskadt hjem. Desværre var hun ikke i stand til det og døde.«

Mordet har rystet byen Coatzacoalcos, som ligger i en kommune, hvor kidnapninger er blevet almindelige i løbet af de sidste år.

Coatzacoalcos har haft 49 kidnapninger og 160 mord i 2018, ifølge BBC.