En 73-årig kvinde fra Brasilien fik stillet en noget overraskende diagnose, da hun tog til lægen for at få undersøgt sine håndflader.

Hun havde gennem ni måneder været generet af smertefulde og kløende læsioner på sine hænder.

Derudover havde hun tabt sig omtrent fem kilo på fire måneder og havde hostet uafbrudt i 12 måneder, skriver The New England Journal of Medicine (NEJM) i en rapport om sagen.

Heri lyder det også, at kvinden i 30 år havde røget omkring en pakke cigaretter dagligt. Men tilbage til hendes håndflader.

På billedet kan du se, hvordan kvindens hånd er præget af helt tydelige mønstrer. Foto: The New England Journal of Medicine

En nærmere undersøgelse af kvindens hænder viste nemlig, at de virkede helt fløjlsagtige med meget afgrænsede linjer.

Tydelige tegn på acanthosis palmaris. Et sjældent symptom, der ofte bliver sat i forbindelse med kræft i mave og lunger.

Det er endnu ikke videnskabeligt påvist, hvorfor håndfladerne reagerer, som de gør, hvis en person har fået én af de to kræfttyper.

Men undersøgelser peger på, at kræftcellerne simpelthen stimulerer en overproduktion af hudceller på håndfladerne.

Og det skulle da også vise sig, at den brasilianske kvinde led af netop kræft. Efter en CT-scanning kunne lægerne nemlig konkludere, at hun havde lungekræft.

Hun begyndte efterfølgende i kemoterapi, og lægerne håbede, at behandlingen - udover at helbrede hende for kræft - ville afhjælpe smerterne på hendes håndflader. Ligeledes fik hun salve mod problemet.

Men ingen af delene var nok, og ifølge rapporten fra NEJM måtte kvinden efter seks måneder igennem endnu en kemobehandling.

Hvordan kvinden har det i dag, står ikke skrevet i rapporten.