De to kvinder fik serveret en kyllingesandwich med mayonnaise.

Det endte med at koste dem livet.

En undersøgelse har fastslået, at 57-årige Beverly Sowah og 84-årige Enid Heap i 2019 omkom efter smitte med listeria, mens de var indlagt på det britiske hospital Manchester Royal Infirmary.

Det skriver Sky News.

Og listeria-infektionen stammede fra netop de kyllingesandwicher, de to kvinder fik serveret på hospitalet.

Men hvordan kunne det ske?

Undersøgelsen, som blev sat i værk af Retten i Manchester, konkluderer, at de listeria-inficerede sandwicher ikke blev tilberedt i hospitalets køkken, men blev leveret af et eksternt firma – som siden er gået konkurs.

Listeriabakterien kan være livsfarlig for personer med svækket immunforsvar, og det havde begge kvinder, da de blev inficeret, på grund af anden alvorlig sygdom.

De to kvinder døde henholdsvis 26. april og 6. maj 2019 – omkring to uger efter at de havde fået den pågældende kyllingesandwich.