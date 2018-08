To betjente kom lørdag forbi Fish Lake i Minnesota, da de spottede noget stort, oppusteligt og farverigt midt ude på søen. Der var tale om et gigantisk enhjørninge-badedyr, som havde fire kvinder ombord, der nu ikke kunne komme tilbage til land.

»Jeg så det store badedyr og begyndte emd det samme at grine,« fortæller betjent Scotty Finnegan til Buzzfeed News.

Sammen med sin partner Dawn De Steno kunne de se, at de fire kvinder havde svært ved at padle sig i land, da de var fandet på søen, der var fyldt med ukrudt.

Driving by a local lake we observed a bunch of women in a stuck in the weeds...Yes a rainbow unicorn... With a handful of laughs and some mad rescue roping skills they were pulled back to the dock! #wherestheglitter pic.twitter.com/qCyhfJqAa9 — Chisago Co Sheriff (@ChisagoCountySO) August 11, 2018

Betjentene besluttede sig for at hjælpe de to i land ved at kaste en line ud til dem og trække dem tilbage på land - og heldigvis for os andre blev øjeblikket foreviget på video.

Chisago County Sheriff's Office har efterfølgende delt historien og videoen på sin Twitter-profil, hvor flere morer sig over historien.

'Når politiet bliver fotografer! Jeg tror, de rent faktisk redder en enhjørning. TAK', skriver Janet Combs

'Ja, den enhjørning havde brug for en pause,' skriver politiet hurtigt tilbage.

Yeah that unicorn needed a break. — Chisago Co Sheriff (@ChisagoCountySO) August 12, 2018

En enkelt Twitter-bruger er sågar så interesseret i betjent Scotty Finnegan, at hun vil vide, om han er single. Men her må politiet skuffe.