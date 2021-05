Tre tilfældige personer fik skader, som ikke var kritiske, da mænd skændtes og affyrede skud på berømt plads.

To kvinder og en fireårig pige i klapvogn er på Times Square i New York City blevet såret i et skyderi.

De tre var tilsyneladende tilfældige forbipasserende, som blev ramt, da mellem to og fire mænd endte i en ophedet diskussion, hvor mindst en af dem affyrede skud med en pistol.

Det oplyser politikommissæren i New York City, Dermot Shea, lørdag lokal tid på et pressemøde.

De tre sårede er blevet indlagt på et hospital på Manhattan og er ikke i livsfare, oplyser han.

Den fireårige pige blev i sin klapvogn ramt i benet, mens hendes familie var ude for at købe legetøj.

Derudover blev en 46-årig kvinde ramt i foden, og en 23-årig turist fra Rhode Island blev ramt i benet.

Ingen er blevet anholdt i sagen.

Skyderiet fandt sted omkring klokken 17.00 lokal tid ved krydset mellem 7th Avenue og 44th Street.

Times Square var før pandemien et af New Yorks mest populære steder at besøge for turister.

Men det har ændret sig, siden at nærliggende teatre lukkede i marts 2020.

Ifølge en nylig rapport fra den lokale erhvervsorganisation Times Square Alliance har der i området omkring den verdensberømte plads været 25 voldelige kriminelle handlinger i første kvartal af 2021.

Det er en stigning i forhold til de 17 sager, som blev registreret i samme periode sidste år.

I slutningen af marts blev en 65-årig kvinde af asiatisk herkomst groft overfaldet i området, hvilket blev mødt med chok blandt beboere.

En mand, som er kendt af politiet og boede på et nærliggende modtagecenter for hjemløse, er anholdt og sigtet i sagen.

Teatre i området står til at genåbne 14. september.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, har for nylig skudt en større kampagne i gang for at genoplive storbyens turisme.

Siden sommeren 2020 og de store protester mod politivold efter drabet på den sorte mand George Floyd har der været en stor stigning i antallet af skyderier i New York, viser officielle data.

/ritzau/AFP