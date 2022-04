De er ved at løbe tør for vand og mad. For slet ikke at tale om styrken til at forsætte med at leve under de nuværende forhold.

En ny video udgivet af det ukrainske Azov-regiment viser nogle af de kvinder og børn, som lever under stålværket i Mariupol.

De fortæller, at nogle af børnene ikke har set dagslys i mange uger. De lever i tætpakkede rum under jorden, og nogle har gjort det siden februar.

»Vi har ikke set himlen eller solen siden. Vi vil meget gerne ud herfra. Vi vil have, at det er sikkert for os, så ingen kommer til skade,« siger en pige.

Ifølge The Guardian fortæller en kvinde i videoen, at der lever 15 børn i tunnelerne under stålværket. Både babyer og teenagere.

De er alle fanget sammen med deres familier, arbejdere fra Azovstal-stålværket og de resterende soldater fra Azov-regimentet, som stadig holder stand mod russerne.

Videoen er angiveligt filmet i torsdags, men B.T. har ikke haft mulighed for at verificere indholdet og oplysningerne.

Den godt og vel ti minutter lange video giver et sjældent indblik i, hvordan de civile lever under jorden. De sover på feltsenge og har deres ejendele spændt fast til tørresnore langs de tykke rør, som løber langs loftet og væggene i rummet. Vejret i Mariupol er lunt, men under jorden er kvinderne og børnene iklædt jakker og trøjer i flere lag.

Videoen er delt af Azov-regimentet på Youtube.

En af kvinderne fortæller, at hun har levet under stålværket i 50 dage. Andre kom til i løbet af marts på grund af de intensive kampe i Mariupol.

»Vi kan ikke komme ud. Mit barn har brug for at blive evakueret til et fredeligt område, og det har de andre også,« siger en unavngiven kvinde.

Kvinderne og børnene forklarer også, at de er på randen af hungersød.

Rusland har flere gange opfordret de resterende ukrainske soldater på stålværket til at overgive sig, hvilket de har nægtet af frygt for deres sikkerhed.

Den ukrainske regering har desuden forgæves forsøgt at etablere en humanitær korridor, så de civile kan komme ud og i sikkerhed.

Forleden gav præsident Putin udtryk for, at man ville indstille angrebene på stålværket og i stedet kvæle den sidste modstand ved at belejre det.

Lørdag melder Ukraine, at de russiske styrker har genoptaget luftangreb mod stålværket i Mariupol og vil forsøge at storme det.

Rusland erklærede i torsdags, at man havde sejret i Mariupol og erobret byen fuldstændig.

Præsident Putin har fra begyndelsen vægtet erobringen af Mariupol højt, fordi det er Azov-regimentets højborg.

Du kan HER læse mere om det kontroversielle Azov-regiment, som russerne beskylder for at være nazister.