Flere end 20 personer er blevet dræbt i Papua Ny Guinea i forbindelse med en etnisk konflikt, som siden lørdag har udviklet sig til en blodig massakre.

Blandt de dræbte er gravide kvinder og flere børn i alderen fra et til 15 år. Det skriver blandt andre ABC og den lokale avis Post-Courier.

Massakren begyndte, da seks personer lørdag blev dræbt i et bagholdsangreb i byen Peta i Hela-provinsen.

Mandag gik de dræbtes efterladte angiveligt amok i et hævnangreb mod nabobyen Karida, hvor mindst 16 kvinder og børn blev slået ihjel.

Ifølge en medarbejder fra landets Sundhedsministerium blev de dræbte 'hakket i småstykker', hvilket har gjort det svært at identificere deres kropsdele.

Medarbejderen ved navn Philip Pimua fortæller, at myndighederne mener, at otte ud af de dræbte var børn i alderen et til 15 år, mens mindst to af de dræbte kvinder var gravide.

Det samlede dødstal varierer fra medie til medie, men ifølge den lokale avis Post-Courier er mindst 24 mennesker siden lørdag blevet dræbt i de to landsbyer i forbindelse med konflikten.

»Konflikten er nu eskaleret til en massakre mod uskyldige kvinder og børn,« lyder det fra guvernøren i Hela, Philip Undialu.

Ifølge politiinspektør Teddy Augwi arbejder politiet ud fra, at angrebet mandag er en hævnaktion på drabene i lørdags.

»Det er ikke en krig mellem stammer, hvor stridende landsbyer mødes ansigt til ansigt på slagmarken,« siger politiinspektøren til Post-Courier.

»Det er nærmere en guerillakamp, hvor de leger gemmeleg og begår bagholdsangreb mod deres fjender,« fortsætter han.

Der er endnu ikke oplysninger om, hvor mange der er blevet anholdt i forbindelse med de blodige hævntogter, men landets premierminister, James Marape, har udtalt, at de ansvarlige vil kunne blive straffet med døden.



Etnisk vold er ikke unormalt i Papua Ny Guinea, hvor pårørende ofte hævner drab på deres familiemedlemmer gennem hævnangreb.