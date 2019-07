En etnisk konflikt i Papua Ny Guinea har udviklet sig til en massakre, siger guvernør. Mindst 20 meldes dræbt.

Flere end 20 personer er dræbt i Papua Ny Guinea som følge af etnisk motiveret vold siden lørdag. Blandt de dræbte er både kvinder og børn.

Det rapporterer den lokale avis Post-Courier og det australske medie ABC.

Drabene er sket i landsbyerne Karida og Peta i provinsen Hela siden lørdag.

Først blev seks personer dræbt i et bagholdsangreb i Peta lørdag. Det oplyser politiinspektør Teddy Augwi til Post-Courier.

Mandag skal de dræbtes efterladte have stået bag et hævnangreb mod nabobyen Karida. Her blev mellem 16 og 18 personer dræbt. Herunder en gravid kvinde.

- Det er ikke en krig mellem stammer, hvor stridende landsbyer mødes ansigt til ansigt på slagmarken, siger politiinspektøren til Post-Courier.

- Det er nærmere en guerilla-kamp, hvor de leger gemmeleg og begår bagholdsangreb mod deres fjender.

Mange beboere i landsbyerne er flygtet fra deres hjem på grund af den igangværende konflikt.

- Konflikten er eskaleret til en massakre mod uskyldige kvinder og børn, siger guvernøren i Hela, Philip Undialu, til ABC.

/ritzau/AP