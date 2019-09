Kvinder i job tjente sidste år mere, end de gjorde i årene før finanskrisen, viser årlig rapport fra USA.

Kvinder i USA landede i stigende grad fuldtidsjob sidste år. Dermed voksede lønposen, og flere kæmpede sig ud af fattigdom.

Det viser den årlige rapport fra det amerikanske folketællingskontor Census Bureau offentliggjort tirsdag.

Den økonomiske gevinst for kvindelige lønmodtagere er et lyspunkt i rapporten, der også viser, at antallet af amerikanere uden en sundhedsforsikring i 2018 steg for første gang i et årti.

Samtidig viser tallene fra Census Bureau, at husstandsindkomsterne sidste år stort set var uændret i forhold til året før.

Indkomsttal viser, at kvinder på arbejdsmarkedet tjente mere i 2018, end de gjorde i de gyldne år før finanskrisen i 2008. Dermed overgår kvindernes økonomiske gevinst mændenes.

Medianindtjeningen for kvinder i et fuldtidsjob var i 2018 5,8 procent højere end i 2007 - før recessionen satte ind.

Den årlige rapport fra Census Bureau viser, at indtjeningen for mænd, der arbejder på fuldtid, ikke er statistisk forskellig fra 2007.

Kvinder tjener imidlertid fortsat væsentligt mindre end deres mandlige kolleger. Således udgør medianindtjeningen for kvinder på fuldtid 82 procent af medianindtjeningen for mænd.

Det afspejler en lønforskel, der var stort set uændret i 2018 sammenlignet med året før.

/ritzau/Reuters