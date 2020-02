De kvinder, der anklager filmproducer Harvey Weinstein for voldtægt, lyver. Og det er nogle smarte anklage-advokater, der har lokket de naive kvinder til at lyve om deres forhenværende chef og elsker, Weinstein.

Sådan lød det i går fra vidneskranken i New York, hvor den 67-årige Weinstein er anklaget for voldtægt og risikerer livsvarigt fængsel.

Indtil nu har tonen været en helt anden. I alt seks kvinder har således i grafiske detaljer fortalt, hvordan Harvey Weinstein først indsprøjtede sig selv med en slags erektionsmedicin, før han voldtog dem, og siden misbrugte dem igen og igen, hver gang deres veje mødtes.

'Det her er virkelig en stor nedtur for Harvey Weinsteins ofre og deres advokater. De nye vidner er stærke. De underminerer anklagerne og forøger chancen for Weinsteins frifindelse.'

Vidnet Claudia Salinas forsvarer Harvey Weinstein. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters Vis mere Vidnet Claudia Salinas forsvarer Harvey Weinstein. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters

Sådan skriver New York Times. Og ifølge CNN, der havde en journalist tilstede i retssalen, var effekten tydelig, da først Talita Maia og siden Claudia Calinas fortalte deres version af de påståede overgreb til den 12-mand store jury.

Talita Maia var gode venner med skuespillerinden Jessica Mann, der som vidne i sidste uge fortalte, at hun gentagende gange var blevet voldtaget af Harvey Weinstein.

Men ifølge eks-vennen Talita Maia var sandheden en helt anden.

»Jessica kaldte ofte hr. Weinstein for sin 'spirituelle sjæleven'. Hun nævnte aldrig, at han havde voldtaget hende. Tværtimod sagde Jessica, at de sammen havde den bedste sex nogensinde.«

I sidte uge fortalte vidnet Jessica Mann, at hun var blevet voldtaget af Harvey Weinstein. Nu påstår en forhenværende veninde,at Mann lyver. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters Vis mere I sidte uge fortalte vidnet Jessica Mann, at hun var blevet voldtaget af Harvey Weinstein. Nu påstår en forhenværende veninde,at Mann lyver. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters

Sådan fortalte Talita Maia ifølge NewYork Times. Og det næste vidne Claudia Calinas fortsatte den vinkel:

»Hun (Jessica Mann, red.) fortalte mig igen og igen, at Harvey Weinstein var et dejligt menneske. Deres forhold var romantisk og gensidigt. De flirtede fra den første dag, de mødte,« sagde Talita Maia ifølge New York Times.

Sammen med sin bror, Robert Weinstein står Harvey Weinstein bag nogle af de seneste årtiers største Hollywood hit som 'Pulp Fiction', 'Ringenes Herre' og 'Shakespeare in Love'. Men successen fik en brat ende, da Weinstein i 2017 blev anklaget for serie-voldtægt og ditto sex-misbrug.

I alt 90 kvinder har anklaget den 67-årige producer for sex-vold af forskellig art og grad. Retssagen forventes at vare yderlige to uger.