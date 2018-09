Hun var den ukendte kvinde, som blev filmet af overvågningskameraer iført en T-shirt, mens hun rendte rundt og ringede på folks dørklokker i Texas.

Hun var på flugt fra sin ven, blev det senere fastslået. Nu træder hun frem for første gang for at forsvare den ven, der skød sig selv efterfølgende. Det skriver Sky News.

Kvinden, som stadig beder om at være anonym, siger, at det smerter hende 'at se ham få på puklen online'.

Hun blev filmet, da hun barfodet den 24. august ringede på dørklokken til Sunrise Ranch nord for Houston, Texas.

Sheriffens kontor oplyste, at den 32-årige kvinde var blevet seksuelt overfaldet, og at man ikke ville videregive hendes navn.

Kontoret lod ligeledes forstå, at kvindens ven, den 49-årige Dennis Collins, var blevet fundet død.

»Jeg ønsker ikke at gå i detaljer, men jeg var bange på det tidspunkt, og det var det, der fik mig til at ringe på naboens dørklokke,« fortæller hun nu tv-stationen ABC News.

Hun talte også om sin ven: »Dennis, jeg tror i mit hjerte... det er ikke, sådan han er i virkeligheden, så det smerter mig at se ham få på puklen online.«

Hun var ikke klar over, at videoen blev set over hele jorden, før politiet kontaktede hende den 29. august for at fortælle hende, at Collins var død.

Den sidste besked, han havde sendt hende, var: 'Giv min mor et knus og vær glad.'

Efter hun opdagede den store interesse, der var for sagen på de sociale medier, indrømmede hun:

»Jeg var virkeligt rørt over at se, hvor mange mennesker der bad for mig, og de vidste ikke engang, hvem jeg var. Men det gav mig styrke til at komme igennem en meget svær tid.«