En kvinde, som sneg sig ind til løvernes område i Bronx Zoologiske Have i New York i september, er nu blevet anholdt. Det oplyser politiet i New York.

Kvinden hedder Myah Autry og er 30 år. Det havde politiet allerede fastslået.

Men hendes anholdelse gik ikke stille for sig.

Det skete onsdag aften, hvor hun blev sigtet for to tilfælde af ulovlig indtrængen.

Egentlig havde hun på Instagram skrevet, at hun ville melde sig frivilligt til ordensmagten.

Men hun havde også sørget for at give besked til adskillige nyhedsmedier.

Det skriver CNN.

Da betjentene kom frem til området for at anholde hende, bar hun en T-shirt fra New York Police Departement.

Den 29. september delte Autry en video på Instagram, hvor hun var kravlet over hegnet til løverne i Bronx Zoo.

Hun vinkede og dansede foran en af løverne, og hun virkede ikke bange for dyret, selvom det på et tidspunkt tog et par skridt direkte mod hende.

»Jeg vil gerne tættere på ham,« siger hun i videoen, mens hun kravler over afspærringen.

»Baby! Hi, jeg elsker dig!« mumler hun, inden hun giver sig til at danse.

Da videoen af optrinnet med løven blev offentliggjort, kunne Bronx Zoologiske Have ikke se det sjove i det. Tværimod lød det, at kvinden havde bragt sig selv i fare.

»Det var en seriøs forbrydelse og en ulovlig indtrængen, der kunne havde resulteret i en alvorlig skade eller et dødsfald,« udtalte en talsmand fra Bronx Zoo.

»Vi har en nultolerance ved forsøg på at bryde ind til dyrene.«

Hverken Myah Autry eller løven kom til skade under seancen, og det står endnu ikke klart, hvor længe hun var sammen med dyret.