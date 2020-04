Den tidligere medarbejder i Det Hvide Hus Linda Tripp døde onsdag af kræft som 70-årig, oplyser advokat.

Linda Tripp, der var med til at afsløre Bill Clintons affære med Monica Lewinsky, er død.

Den tidligere medarbejder i Det Hvide Hus døde af kræft i en alder af 70 år onsdag, oplyser hendes advokat til nyhedsbureauet dpa.

Linda Tripp stod bag skjulte optagelser af telefonsamtaler med Monica Lewinsky, der var praktikant i Det Hvide Hus, hvor Lewinsky afslørede sit seksuelle forhold til den daværende amerikanske præsident Bill Clinton.

Tripp gav optagelserne videre til den juridiske rådgiver Kenneth Starr og mødtes også med Monica Lewinsky med en skjult mikrofon.

Hun overtalte blandt andet Monica Lewinsky til ikke at rengøre en blå kjole med en sædplet på, som Lewinsky fortalte Tripp, at hun havde haft på under en affære med Bill Clinton. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kenneth Starrs advokathold beslaglagde kjolen, og en dna-analyse fik Bill Clinton til at udtale de berømte ord til offentligheden:

- I did not have a sexual relations with that women, oversat til dansk: "Jeg havde ikke et seksuelt forhold til den kvinde".

Kenneth Starr brugte optagelserne som løftestang i den sag, der ultimativt endte i en rigsretssag mod Bill Clinton i 1998.

Præsidenten blev under den sag anklaget for at lyve i retten og forhindre retfærdigheden. Han blev dog frifundet i Senatet i 1999.

- Uanset fortiden håber jeg, at Linda Tripp overkommer sygdommen. Jeg kan ikke forestille mig, hvor svært dette må være for hendes familie, sagde Monica Lewinsky tidligere onsdag inden nyheden om Tripps død.

Ifølge CNN blev Linda Tripp i 2003 spurgt ind til, om hun fortryder hendes beslutning, hvortil hun svarede:

- Nej, jeg ville gøre det igen.

/ritzau/dpa