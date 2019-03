De står nærmest i kø, de kvindelige sydkoreanske K-pop-stjerner, for at fortælle, at de IKKE optræder på nogen af de sexvideoer, som er blevet optaget og delt af nogle mandlige stjerner.

De sidste tre dage er fem mandlige sangere - blandt andet den berømte stjerne Seungri - blevet indentificeret som modtagere af ulovlige videoer.

Videoerne er blevet optaget af sangeren Jung Joon-young og viser ham have samleje med kvinde. Videoen er optaget uden kvindens tilladelse.

At så mange kvinder benægter at være med i videoerne, illustrerer deres frygt for at få skylden i Sydkorea, et land hvor moralen er på mandens side.

K-pop K-pop er et udtryk for popmusik, der blander europæisk musik og populær musik fra Korea.

Tre af de fem mænd bliver undersøgt af politiet, og fire at dem har annonceret, at de trækker sig tilbage. Det skriver inquirer.net.

Imens går snakken i hovedstaden Seoul på, hvem kvinderne, der optræder i sexvideoerne, er. Mindst fire kvinder er trådt frem, og de benægter alle at have noget som helst med sagen at gøre.

Som skuespilleren Oh Cho-hee siger det på Instagram: 'Rygterne er absolut ikke sande'.

»Jeg kan ikke fortælle jer, hvor mange telefonopkald jeg har modtaget siden i morges,« tilføjede hun.

Manden der lavede de nu berygtede sexvideoer, den 30-årige K-popstjerne Jung Joon-young, ankommer til forhør hos Seouls politi torsdag. Foto: JUNG YEON-JE

Ifølge aktivister kan det at blive identificeret som et offer for seksuelt misbrug være en trussel mod kvinderne i et land, hvor man traditionelt giver ofrene skylden.

Der er en lang historie i den sydkoreanske underholdningsindustri med kvinder, som er involveret i sexvideo-skandaler.

I 2000 blev en sangerinde filmet uden at give tilladelse til det. Videoen blev delt af hendes manager - og hun fik massiv kritik for det.

Hun blev absolut ikke set som et offer, men skulle tværtimod på en tv-pressekonference sige undskyld for at 'lave ballade'.

Her bukker Seungri, tidligere forsanger i K-popbandet Big Bang, for folk uden for politihovedkvarteret i Seoul. Foto: KIM HONG-JI

De efterfølgende fem år var det umuligt for hende at optræde på tv.

En skuespiller fik en video lækket af sin eks-ven i 1998. Den blev delt af utallige mænd, og hun blev nødt til at forlade Sydkorea i tre år.

Aktivisten Kang Min-jin siger, at unge kvindelige K-pop-stjerne ofte er lettere at markedsføre, når de ser ud som børn og er 'seksuelt uskyldige'.

Men samtidig optræder de i en seksualiseret dans på scenen i en provokerende ekvipering.