Den britiske skuespillerinde Lashana Lynch overtager agentnummeret 007 i den kommende James Bond-film.

Det skriver The Guardian og flere andre internationale medier.

Skuespilleren Daniel Craig skal igen spille rollen som James Bond, men denne gang uden det karakteristiske agentnummer.

Ifølge The Guardian overtager Lashana Lynchs karakter således Bonds hemmelige agentnummer, da karakteren James Bond forlader den britiske efterretningstjeneste, MI6.

Lynch, der oprindeligt er fra Vestlondon, er bedst kendt fra rollen som kamppiloten Maria Rambeau i "Captain Marvel".

Hun fik sin debut på det store lærred, da hun i 2011 spillede med i Fast Girls.

Der er dog ikke udsigt til, at Lynch eller en anden skuespillerinde i fremtiden overtager rollen som James Bond. Sidste år afviste produceren bag Bond-filmene, Barbara Broccoli, overfor The Guardian, at der nogensinde vil komme en kvindelig James Bond-karakter.

- Bond er en mand. Han er skrevet som en mandlig karakter, og jeg tror, at han vil forblive en mand.

- Og det er godt. Vi skal ikke forvandle mandlige karakterer til kvinder. Vi skal i stedet skabe flere kvinderoller og få historierne til at passe til dem.

Filmserien om James Bond er en af filmverdenens mest indbringende. Den seneste udgave "Spectre" hev omkring 6,5 milliarder kroner hjem i billetindtægter. Før det gav 2012-udgaven "Skyfall" 7,4 milliarder kroner.

Den kommende James Bond-film bliver den 25. officielle i rækken af film om den berømte agent. Filmen skal optages i Italien og Storbritannien. Det forventes, at den udkommer i 2020.

/ritzau/