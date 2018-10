Under valgkampen i 2016 gjorde Donald Trump nar ad den kvindelige demokratiske senator fra staten Massachusetts, Elizabeth Warren.

Han gav hende øgenavnet 'Pocahontas'. Og Trumps fans hujede nedsættende.

I et interview havde Elizabeth Warren nogle år tidligere påstået, at hun havde indiansk blod i årene. Under valgkampen kritiserede Elizabeth Warren Donald Trump for hans politik. Og han slog igen ved at gøre grin ad hendes 'indianer-ophav'.

Og under et nyligt vælgermøde i staten Montana tog Trump den verbale kamp ét skridt videre:

»'Pocahontas' påstår, hun har indiansk blod i årene. Men dén køber jeg ikke. Jeg synes faktisk, at hun skal tage en DNA-test. Én af dem, der reklamerer for på TV. Og hvis dén viser noget indiansk blod, skylder jeg Pocahontas én million dollar, som hun kan give til et velgørende formål efter eget valg.«

Sådan sagde Trump. Publikum hujede igen af begejstring. Og samtlige amerikanske medier dækkede sagen.

I første omgang gjorde Eizabeth Warren ingenting. Men nu har den demokratiske senator, der efter sigende planlægger at stille op til præsidentvalget i 2020, fået foretaget en DNA-prøve. Og prøven viser ganske rigtigt, at Warren ganske rigtigt har indiansk blod i årene - et sted iemllem seks og ti generationer tilbage.

Derfor forlanger Elizabeth Warren nu, at Trump holder sit løfte og betaler den million dollars (godt syv millioner kroner), som han lovede under vælgermødet i juni.

Vanen tro påstår Donald Trump nu, at han aldrig har lovet Elazabeth Warren noget som helst. Men hele optrinnet findes på en videoptagelse, som de amerikanske tv-stationer nu spiller flittigt.

Den organisation, som Elizabeth Warren nu beder Donald Trump om at give pengene til, er The National Indigenous Women’s Resource Center, en gruppe der bekæmper vold imod indianske kvinder.