Den nybagte mor og politibetjent Celeste Ayala tøvede ikke med at tage brystet frem, da hun hørte et spædbarn græde på børnehospitalet Sor Maria Ludovica i Argentina i forrige uge.

Den kvindelige politibetjent hyldes nu for sin indsats verden over. Celeste Ayala var på arbejde som vagt på børnehospitalet, da et grædende spædbarn blev bragt ind. Ayala kunne se, at drengen var sulten, og at hospitalets personale havde for tralvt til at tage sig af ham. Derfor spurgte hun med det samme lægerne om tilladelse til at holde drengen og amme ham, skriver det argentinske medie La Nacion.

Tilladelsen blev givet, så Ayala åbnede sin politiuniform og satte sig til at amme barnet på en stol i hospitalsgangen. Den lille dreng stoppede derefter øjeblikkeligt med at græde.

Bliver æret på jobbet

Ayalas kollega Marcos Heredia tog et billede af episoden, som han efterfølgende delte på sociale medier for at hylde sin kollega.

»Jeg vil gerne vise omverdenen den store kærligehed, du gav det lille barn i dag. Du kendte ikke barnet, men tøvede ikke med at behandle ham, som var du hans mor. Du var ligeglad med, om han var beskidt, som de ansatte på hospitalet ellers sagde. Godt arbejde, min ven,« skrev Marcos Heredia på Facebook.

Opslaget er blevet delt 110.000 gange og har fået 151.000 likes.

Når Celeste Ayala ikke arbejder som poltibetjent, er hun frivillig på en brandstation i Buenos Aires, hvor hun bor. På brandstatitionens officielle sociale medier æres hendes heltemodige gerning også.

»Vi vil gerne lykønske den frivillige brandkadet Celeste Ayala, der forleden i hendes job som politibetjent, ammede et lille grædende spædbarn, imens hun var vagt på hospitalet,« skriver brandstationen.