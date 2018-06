Den svenske massør Alma Wolf har fået nok af mandlige kunder, som har en helt anden forestilling om, hvad en omgang massage indebærer.

»Mindst en gang om ugen får jeg krænkende forslag og ønsker om seksuelle ydelser såsom 'happy ending'. Og det bliver værre og værre,« siger Alma Wolf til det svenske medie Lokaltidningen.se.

Her fortæller hun, at mandlige kunder blandt andet har ønsket, at hun udfører massagen topløs eller ligefrem nøgen. Det er også sket, at en mand lå splitternøgen på briksen, da hun skulle gå i gang med sin behandling på klinikken i Helsingborg.

Kunden blev bedt om at tage tøjet på igen og forlade klinikken omgående.

Mange mandlige kunder har overskredet den svenske massør Alma Wolfs grænser. Foto: Modelfoto, Iris

Men i enkelte tilfælde har chikanen fra de mandlige kunder været så grov, at Alma Wolf så sig nødsaget til at tage mere drastiske metoder i brug: at ringe til deres koner.

Og det virkede. En af konerne undskyldte konen på sin mands vegne, og en anden gang fik Alma Wolf en skriftlig undskyldning fra manden selv efter at have haft hans bedre halvdel i røret.

Selvom hun har været udsat for mange 'ubehagelige situationer', har Alma Wolf aldrig følt sig dicideret bange for, hvad mændene kunne finde på, når hun på det bestemteste afviser deres ønsker om 'happy endings' eller andre seksuelle ydelser, hun som massør ikke tilbyder.

Men hun kender til andre kvinder, der er stoppet i branchen på grund af de mandlige kunders mere og mere grænseoverskridende adfærd.

Alma Wolf fortæller endda, at problemet kun er blevet værre efter #MeToo-kampagnen, som ellers skabte stor opmærksomhed om, at seksuelle krænkelser begået mod kvinder er et alvorligt samfundsproblem. Ifølge den svenske massør har kampagnen blot fået flere af de mandlige kunder til at teste grænserne for, hvad hun vil gå med til, yderligere.