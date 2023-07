Da en forbipasserende fredag fik øje på kufferten i kanalen, blev der hurtigt slået alarm.

Og da politiet ankom til Intracoastal Waterway i Florida, stod det snart klart, at der var sket noget grusomt.

I kufferten var nemlig dele af et kvindelig.

Snart dukkede yderligere to kufferter med lignende indhold op, skriver ABC News.

Ifølge politiet stammer alle ligdele fra samme kvinde. En hvid eller latinamerikansk kvinde på mellem 35 og 55 år.

Det er endnu ikke lykkedes at identificere kvinden med det brune hår, der var iklædt en blomstret top, en sort undertrøje og sorte shorts.

Derfor kom Delray Beach Police mandag med en opfordring til borgere i området: Tjek jeres overvågningsvideo.

Politiet er af den opfattelse, at kvindeliget er blevet smidt i vandet mellem 17. og 20. juli, og man beder derfor folk tjekke, om deres overvågningskameraer har fanget noget som helst mistænkeligt i perioden.

Mistænkelige køretøjer og mennesker, eller folk der har båret en større mængde bagage.

For nuværende mener politiet, at der er tale om et isoleret tilfælde.

