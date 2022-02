Med høj fart og uden øje for en færdselsbetjent klædt i skrigende orange og et barn i færd med at krydse gaden i Maryland i USA, kørte en bilist fredag direkte mod de to uskyldige mennesker.

Barnet, der krydsede et fodgængerfelt, nåede ikke at se bilen, men heldigvis var kvinden fra politiet snarrådig og greb ud efter barnet, da bilen kom kørende imod dem.

Det betød, at barnet blev skubbet væk fra kørebanen.

Den kvindelige betjent havde ellers forinden signaleret med hånden, at bilen skulle stoppe, men det overså bilisten.

Selv blev færdselsbetjenten ramt af bilen, men 'kun' i den ene side af kroppen.

Hun blev efterfølgende liggende på jorden, indtil vidner og barnet, hun havde reddet, kom løbende for at hjælpe til.

Også bilisten stoppede op.

Kvinden blev efterfølgende kørt til hospitalet og behandlet for mindre skader, skriver republicworld.com.

Bilisten har efterfølgende modtaget en bøde for sin uansvarlige kørsel, skriver mediet videre.

Du kan se ulykken ske i videoen herover.