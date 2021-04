Person, der udførte angreb på betjent i Rambouillet, blev efterfølgende skudt og såret af politiet.

En 49-årig kvindelige betjent er stukket ned og er afgået ved døden i byen Rambouillet cirka 50 kilometer uden for Paris.

Angriberen er efterfølgende blevet skudt, og han meldes lidt senere død, oplyser informerede kilder til tv-stationen BFMTV.

Flere medier citerer kilder i politiet for at sige, at angriberen var en tunesisk borger.

Indenrigsminister Gérald Darmanin oplyser, at den kvindelige betjent blev stukket ned med en kniv. Han er selv på vej til gerningsstedet.

Angrebet skete klokken 14.30.

Den 49-årige betjent blev ramt i halsen.

Motivet til angrebet er ikke umiddelbart kendt.

/ritzau/