Efter 328 dage er Christina Koch fra Nasa den kvindelige astronaut, der har opholdt sig i rummet i længst tid.

Når den amerikanske astronaut Christina Koch vender tilbage til Jorden torsdag, vil det være som ny rekordindehaver.

Ved at have tilbragt næsten et år på Den Internationale Rumstation (ISS) er hun den kvindelige astronaut, der har været i rummet i længst tid.

Det oplyser den amerikanske rumfartsadministration (Nasa) ifølge nyhedsbureauet AFP.

Efter 328 dage i rummet lander Christina Koch og hendes kolleger i Kasakhstan torsdag klokken 21.12 lokal tid.

Koch har følgeskab af italienske Luca Parmitano fra den europæiske rumfartsadministration (ESA) og Alexander Skvortsov fra den russiske rumfartsadministration, Roscosmos.

Det var allerede i slutningen af december, at den 41-årige ingeniør fra Michigan slog den hidtidige rekord for en kvindelig astronaut i rummet. Den lød på 289 dage og tilhørte Nasa-veteranen Peggy Whitson.

/ritzau/