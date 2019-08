Det er ikke en scene fra en Star Wars-film, men sagen om den amerikanske astronaut Anne McClain er alligevel bemærkelsesværdig.

Hun bliver nemlig beskyldt for at have begået kriminalitet, mens hun var på en rumrejse for den amerikanske rumfartsorganisation NASA.

Ifølge anklagerne skulle hun have gjort sig skyldig i intet mindre end et identitetstyveri, mens hun i et halvt år opholdt sig på den internationale rumstation, skriver New York Times.

Og som om det setup ikke er opsigtsvækkende nok i sig selv, så bliver historien endnu mere pikant, fordi McClain er lesbisk og lige nu ligger i en bitter skilsmissestrid med sin kone.

NASA-astronauten Anne McClain bliver beskyldt for at have logget på sin nu forhenværende kones bankkonto fra rummet. (Arkivfoto) Foto: STR

Anklagerne om den kriminelle handling kommer da også fra ekskonen, Summer Worden.

De to gik hver til sit i 2018, og siden har de været dybt uenige om forældremyndigheden over deres søn.

Biologisk set er det eks-konen, der er mor til drengen, men astronauten har været med til at opdrage ham og betragter ham også som sin søn.

Nu har striden mellem de to kvinder taget en ny drejning.

Anne McClain bliver hjulpet ud af Soyuz MS-11-kapslen kort efter landingen i Kazakhstan i juni 2019. Foto: POOL

Summer Worden anklager nemlig McClain for at have logget ind på hendes bankkonto, mens hun var i rummet, og ved den lejlighed skulle hun også have brugt eks-konens navn og login.

Forbrydelsen skulle ifølge Worden være sket via en NASA-computer.

Anne McClain har under ed erkendt, at hun har været inde på eks-konens konto, fordi hun var bekymret for, om hendes tidligere partner havde penge nok til at betale regningerne.

Hun forklarede, at det var noget hun også ofte havde gjort, da de var gift, og hun havde bare brugt de oplysninger, hun havde fra dengang.

Anne McClain (th.) sammen med kollegerne David Saint-Jacques og Oleg Kononenko i november 2018. Foto: MAXIM SHIPENKOV

Årsagen til, at hun havde gjort det, var ifølge McClain hensynet til sønnen.

»Hun afviser helt klart, at hun har gjort noget forkert,« lyder det fra hendes advokat, Rusty Hardin, som tilføjer, at astronauten 'samarbejder fuldstændig' i sagen.

Anne McClain er fortsat ansat i det amerikanske forsvar, og hun skulle være på NASA's liste over kandidater til at blive den første kvinde på månen. En mission, som planlægges i 2024.

Det var først, da ekskonen lagde sag an mod Anne McClain, at det blev offentlig kendt, at hun havde haft et forhold til en anden kvinde.