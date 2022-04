Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Men den er god nok. En kvinde i Californien er netop blevet millionær, efter hun ramte en 'forkert knap' på en lottoautomat.

LaQuedra Edwards var i et supermarked i Los Angeles i november sidste år, hvor hun indsatte 40 dollar, næsten 300 kroner, i en lottoautomat. Det skriver California Lottery i en pressemeddelelse.

Og da hun stod ved maskinen, stødte »en eller anden uhøflig person« ind i hende, og på den måde ramte hun en knap og købte en kupon, som hun ellers ikke havde planer om at købe.

Ifølge pressemeddelelsen blev Edwards irriteret over situationen – men kun for en stund.

Da hun vendte tilbage til sin bil og tjekkede sin kupon, opdagede hun nemlig, at hun havde vundet intet mindre end 10 millioner dollar – over 68 millioner kroner.

»Jeg troede ikke rigtig på det i starten. Jeg kom ned på motorvej 405 og blev ved med at kigge på kuponen, og jeg var næsten ved at køre galt,« sagde Edwards i pressemeddelelsen.

»Jeg stoppede, kiggede på den igen og igen, scannede den med min California Lottery-app, og jeg blev bare ved med at tænke, at det ikke kan være rigtigt.«

Edwards planlægger at starte en nonprofit og købe et nyt hjem for sin formue.