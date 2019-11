En kvinde fra Ohio, USA, som planlagde at bombe en olierørledning og udføre et terroristangreb på en lokal bar, skal tilbringe de næste 15 år i fængsel.

Den 24-årige Elizabeth Lecron blev dømt til fængsel, plus at være under et livslangt opsyn, for at planlægge angrebet på en bar i Toledo og en olierørledning i Georgia i 2018, oplyser FBI.

Sammen med sin kæreste, Vincent Armstrong, blev Lecron besat af masseskyderier og andre voldelige angreb.

De fik tilsyneladende interessen ved at besøge et sted på internettet, 'True Crime Community' (Det Sande Kriminalitets Samfund).

Elizabeth Lecron blev sammen med Vincent Armstrong besat af masseskyderier. Foto: Lucas County Corrections Center Vis mere Elizabeth Lecron blev sammen med Vincent Armstrong besat af masseskyderier. Foto: Lucas County Corrections Center

Ifølge politiet er det et sted, hvor fetichgrupper mødes. Det skriver New York Post.

Elizabeth Lecron skrev breve til Dylann Roof – manden, der gik amok og dræbte ni farvede amerikanere i en kirke i South Carolina den 17. juni 2015.

Han er siden blevet dømt til døden og sidder på dødsgangen i fængslet i Terre Haute, Indiana. Elizabeth Lecron er en ud af fire, der har skrevet til Roof.

Parret har også besøgt steder, der har forbindelse til massakren på Columbine High School.

Der gik to studerende, Eric Harris og Dylan Klebold, bersærk og dræbte 12 elever og en lærer den 20. april 1999. De begik efterfølgende selvmord på skolen.

Lecron og Armstrong har derudover købt geværer, og de har besøgt en skydebane for at være klar til det planlagte angreb. Det, de kaldte 'D-dag'.

'D-dag bliver min frelse,' skrev Lecron, mens de praktiserede deres våbenbrug.

Ud over deres arsenal af våben har Elizabeth Lecron været på indkøb efter et kilo sortkrudt og hundreder af skruer til brug for bombningen af olierørledningen.

»Dommen i dag afspejler seriøsiteten af hendes gerninger. Og den er et bevis på den fortsatte kamp for at beskytte offentligheden fra enhver trussel,« udtalte advokaten Justin Herdman efter afsigelsen.