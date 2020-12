En australsk kvinde valgte i weekenden at trodse en advarsel – for derefter at kravle over en sikkerhedsbarriere i nærheden af en klippekant for at tage et billede af sig selv.

Det endte med at koste hende livet.

Det skriver Nine News ifølge CNN.

Den australske kvinde, Rosy Loomba på 38 år, var sammen med sin mand og deres barn lørdag på besøg i Grampians National Park i delstaten Victoria.

De var på vej mod Boroka Lookout, hvorfra man kan finde et panoramisk udsigtspunkt over bjergene og byen i dalen, da det hele gik galt.

Ifølge politiet valgte Rosy Loomba at klatre over sikkerhedsbarrieren og gå forbi advarselsskiltene på stedet for at stille sig op på en klippe for at tage et billede af sig selv. Men hun snublede og faldt ud over klippen.

Hun endte med at falde mere end 80 meter ned.

Vidner fortæller ifølge Nine News, at de hørte hende skrige, men ingen havde muligheden for at kunne hjælpe hende.

Kvinden overlevede ikke det voldsomme fald.

Selve udsigtspunktet er et populært sted for turister og andre, der gerne vil tage billeder ud over området, men en del af området er afspærret af sikkerhedsmæssige grunde.

Myndighederne har efterfølgende opfordret befolkningen til at huske at følge og lytte til de advarselsskilte, der er på stedet:

»Vi kan ikke afskærme alle dele af Victoria. Folk er nødt til at tage ansvar selv,« lyder det fra politiinspektør Lisa Neville.