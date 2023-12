En julespadseretur er efter al sandsynlighed endt i en tragedie for en amerikansk kvinde.

For da hun forsøgte at redde sin hund fra at drukne, forsvandt hun selv under isen på en tilfrosset flod i staten Alaska.

Det skriver NBC News.

Alaska State Troppers har mandag meldt ud, at kvinden trods flere dages eftersøgninger ikke er blevet fundet.

Det var lørdag, at hun sammen med sin mand gik tur med flere hunde ved North Fork Eagle River uden for Anchorage.

Her sprang en af hundene pludselig i vandet på et sted i floden, der ikke var frosset helt til.

Både manden og kvinden hoppede ligeledes i vandet for at redde hunden, men for kvinden endte det sandsynligvis fatalt.

Hun blev trukket ind og under isen og dukkede ikke op igen.

En større efter søgning har siden været i gang, mens også dykkere har været sat ind i området.

Indtil videre uden resultat. Ifølge Alaska State Troppers vil indsatsen fortsætte tirsdag.

Manden kom ikke til skade. Det fremgår ikke, hvad der skete med hunden.