En usædvanlig episode udspillede sig for et par dage siden i The Bronx Zoo i New York i USA.

En kvinde ville nemlig helt tæt på en løve, og det betød, at hun valgte at hoppe over sikkerhedsbarrieren.

Kvinden vinkede og dansede foran løven, og hun virkede ikke bange for dyret, selvom det på et tidspunkt tog et par skridt direkte mod hende.

En talsmand fra The Bronx Zoo siger, at det er en seriøs overtræddelse på reglerne, og det kunne have medført alvorlige skader eller død. Det skriver CNN.

Politiet i New York har fortalt, at der ikke blev ringet til dem, mens kvinden var på besøg hos løven, ligesom de heller ikke har fortaget nogen anholdelser i forbindelse med episoden.

Ifølge CNN har The Bronx Zoo indgivet en klage, der omhandler kriminel overtrædelse. De tilføjer, at de ikke ved, hvordan kvinden er kommet over barrieren.

The Bronx Zoo fortæller, at de kører nultolerancepolitik, hvis folk hopper over en sikkerhedsbarriere, og det skyldes, at de er til for at beskytte både de besøgende og dyrene.

Da kvinden var inde ved løven, kunne man høre talende mennesker i baggrunden, der stod og så på i stedet for at ringe til politiet.