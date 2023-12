Hun er gravid i 20. uge med et foster, der ikke kommer til at leve, men hun kan ikke få en lovlig abort.

Derfor sagsøgte den amerikanske Kate Cox staten Texas, hvor hun bor.

Torsdag kom der så en historisk afgørelse i sagen.

Kate Cox vandt nemlig rettigheden til en såkaldt nødabort, men nu blokerer Texas' højesteret midlertidigt afgørelsen.

Det skriver ABC News.

Statsadvokaten bad således højesteret om at omstøde dommerens beslutning om at give kvinden tilladelse til få en abort.

Derfor tager højesteretten i Texas nu stilling til sagen, og har derfor sat domstolens beslutning i bero.

»Selvom vi stadig håber, at domstolen i sidste ende afviser statens anmodning og gør det hurtigt, frygter vi i dette tilfælde, at forsinket retfærdighed vil være nægtet retfærdighed,« udtaler Molly Duane, som er Kate Cox' advokat, og tilføjer:

»Vi taler om akut lægehjælp. Kate er allerede 20 uger henne. Det er derfor, folk ikke skal tigge om sundhedsydelser i en retssal.«

Kate Cox er gravid i 20. uge med et foster, der er blevet diagnosticeret med en dødelig sygdom. Barnet er blevet diagnosticeret med sygdommen trisomi 18, hvilket ofte resulterer i en mislykkedes graviditet.

Uden en abort ville Kate Cox skulle bære barnet, indtil det døde inde i hende, eller gennemføre graviditeten og få et tredje kejsersnit, kun for at se sit barn gå bort inden for en uge.

I retspapirerne står, at Kate Cox tidligere har fået to kejsersnit, og at et tredje vil sætte hende i stor risiko for ikke at kunne få børn i fremtiden.

»Tanken om, at fru Cox desperat ønsker at blive mor, og at denne lov faktisk kan få hende til at miste den evne, er chokerende og ville være et ægte justitsmord,« sagde dommeren Maya Guerra Gamble, ifølge The Guardian, da hun udstedte kendelsen og gav Kate Cox tilladelse til en abort.

Texas er nemlig en af de 13 stater, der forbyder abort på næsten alle stadier af graviditeten.

I retten kom det så også frem, at Kate Cox havde været på skadestuen hele fire gange med svære kramper og væsketab. Alligevel var det på daværende tidspunkt ikke muligt at få en abort.

'Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt jeg bliver nødt til at sige farvel til min baby, men hvornår,' skriver Kate Cox i retspapirerne, ifølge Sky News, der tidligere har skrevet om sagen.

I retten argumenterede statens advokat, Jonathan Stone, for, at Kate Cox ikke havde bevist, at hun ville lide 'øjeblikkelig og uoprettelig skade.'

Han påpegede, ifølge mediet, at læger kan bruge 'rimelig medicinsk dømmekraft,' når de skal vurdere, om der skal foretages en nødabort for at beskytte kvindens liv, men at det altså ikke var tilfældet for Kate Cox.

Og det faldt ikke i god jord hos Kate Cox' advokat, Molly Duane, der kaldte det både 'grusomt' og 'farligt,' ifølge mediet.

Advokaten forklarede videre, at staten nu forsøgte at underminere Kate Cox, og dermed gøre hende mindre syg. At man skal 'være ved at dø,' før man kan få en nødabort.

Det er første gang, at en gravid person har bedt domstolene om en nødabort siden 1973.

»Det er utilgiveligt, at hun blev tvunget til at gå i retten for at bede om det midt i en medicinsk nødsituation,« sagde Molly Duane i retten.

Nu afventer Kate Cox afgørelsen fra højesteret i Texas, der skal vurdere, om hun kan få sin abort på lovlig vis.

Texas har nogle få undtagelser, hvor det er muligt at få en lovlig abort, men grundet den vage formulering af delstatens restriktive lov er læger bange for at udføre aborter, fordi de frygter at bliver retsforfulgt.

En dommer afgjorde tidligere på året, at abortforbuddet i delstaten var for restriktivt for kvinder med komplikationer under graviditeten, men den afgørelse nåede ikke langt, før staten appellerede sagen.