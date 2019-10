Dramatiske scener udspillede sig i sidste uge på en undergrundsstation i den argentiske hovedstad, Buenos Aires.

Her blev en kvinde ved et uheld skubbet ned på skinnerne, og ganske få sekunder senere kom et tog til syne.

Hele episoden blev fanget af en overvågningskamera, og du kan se videoen øverst i denne artikel.

I videoen kan man se, at kvinden kommer gående på perronen, da en mand af ukendte årsager besvimer og vælter direkte ind i hende.

Kvinden falder herefter ned på togskinnerne. Mens hun ligger der, forsøger de andre personer på perronen febrilsk at give føreren af det tog, der nærmer sig, signal om, at hun skal bremse.

Hvilket heldigvis lykkes. Og det er et mirakel, hvis man spørger Roxana Elizabeth Florez, der netop den dag førte toget.

»Folk signalerede, og jeg så med det samme personen på skinnerne og hev i nødbremsen. Nøjagtigt som protokollen foreskriver,« har hun fortalt La Nacional.

Mediet har ligeledes talt med ægtemanden til kvinden, der faldt ned på skinnerne.

Han fortæller, at hun efter omstændighederne har det godt og kan spise selv. Men hun er naturligvis chokeret over episoden.

»I dag bad hun om at se videoen fra uheldet, og så begyndte hun at græde. Hun kan ikke forstå det.«

Manden, der var skyld i, at kvinden endte på skinnerne, blev i første omgang anholdt af politiet.

Han er dog siden blev løsladt og har fortalt, at han var på vej hjem fra arbejde, da han pludseligt blev dårlig og besvimede.