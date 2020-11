Da en britisk hospitalsarbejder, der var gravid med tvillinger, begyndte at få forkølelseslignende symptomer, endte det med at føre til et noget usædvanligt forløb.

Kvinden røg nemlig i koma – og da hun vågnede, var hendes voksende babybule væk.

»Jeg var gravid i uge 24 eller 25 på det tidspunkt, og da jeg vågnede op igen, var jeg desorienteret. Jeg troede, jeg havde tabt min graviditet, fordi jeg ikke kunne se min babybule mere. Jeg var virkelig bekymret,« siger britiske Perpetual Uke, der arbejder som reumatologisk konsulent på Birmingham City Hospital, til Sky News.

Heldigvis viste det sig, at hun ikke havde mistet sine børn.

Mens hun lå indlagt i koma – efter at være blevet konstateret smittet med covid-19 – kom hendes børn, datteren Palmer og sønnen Pascal, til verden via et kejsersnit.

De to små blev dog født alt for tidligt, og de blev derfor indlagt i inkubatorer på en intensiv børneafdeling, skriver Sky News.

På det tidspunkt vejede datteren blot 770 gram, mens sønnen vejede 850 gram.

Selv lå Perpetual Uke indlagt på en intensivafdeling i 16 dage, før hun til sidst kunne få lov til at møde sine to nyfødte.

»Nogle gange ser jeg på dem med tårer i øjnene. Jeg vidste ikke, om de ville klare den. Det er fantastisk, hvad medicinalvidenskaben kan gøre,« siger hun til Sky News.

I dag har både hun og tvillingerne det godt, og de nyder tiden hjemme sammen med Perpetual Ukes mand, Matthew, og deres to ældste børn, Ronald og Claire.