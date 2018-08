En norsk kvinde vågnede natten til onsdag ved, at hun pludselig hørte nogen tale ude i hendes køkken.

I begyndelsen troede hun, at stemmen kom fra naboen, men da hun besluttede sig for at undersøge sagen nærmere, fandt hun en nøgen, skrigende mand i sit køkken i hjemmet i Moss. Det skriver norsk TV 2.

Hun tilkaldte derfor politiet, som tog manden med til lægevagten, hvor han blev undersøgt.

'Efter en undersøgelse hos lægevagten viste det sig, at manden hverken gik i søvne eller var syg, men bare virkelig fuld,' skrev Politiet i Øst efterfølgende om sagen på Twitter.

#Moss #Jeløya Kl. 04:13. En huseier våknet av en stemme hun trodde kom fra naboen. Da hun stod opp fant hun en naken mann, skrikende på kjøkkenet. Etter en undersøkelse på legevakten viste det seg at mannen verken gikk i søvne eller var syk, men bare veldig full. Kjøres arrest. — Politiet i Øst (@politietost) 29. august 2018

Til norsk TV 2 fortæller operationschef hos politidistrikt Øst, Ronny Årstein, at man endnu ved meget lidt om, hvorfor manden pludselig stod nøgen og skreg i kvindens køkken.

»Vi ved foreløbigt lidt om manden, udover at han er en nabo,« fortæller han.

Manden blev efterfølgende kørt til arresten, hvor han skal være, til han kan tage vare på sig selv.

Senere skal han ifølge Ronny Årstein afhøres om 'en række forhold'.