Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 53-årige amerikansk mand er kommet i politiets varetægt – mistænkt for en række grusomheder begået mod sin kone.

Den 42-årige kvinde er blevet udsat for timers skræk, der fik en ende, da hun begravede sig selv fri fra det hul, hendes mand havde tvunget hende ned i og siden dækket til.

Det skriver NBC News.

Det mener myndighederne i Washington i hvert fald, at der er evidens for, hvorfor den 53-årige er blevet tilbageholdt og sigtet.

Sagen udspillede sig i forrige uge, da kvinden meddelte sin mand, at hun vil skilles – hvorefter snakken kom ind på et økonomisk aspekt.

Kvinden blev efterfølgende udsat for overfald og fik bundet sin mund, øjne, hænder og fødder med tape og blev efterfølgende slæbt ind i parrets garage.

Ifølge kvinden nåede hun at ringe 9-1-1 med sit Apple Watch, men manden destruerede uret, inden opkaldet gik igennem.

Politiet har sikret sig overvågningsbilleder fra naboer, der viser, hvordan manden bakkede sin bil ind i garagen og lynhurtigt kørte afsted i den. Angiveligt med kvinden i bilen.

Kvinden har beskrevet for politiet, at hun blev kørt til et fjernt sted og lagt på jorden. Hun kunne høre, at hendes mand var i færd med at grave. Og dernæst blev hun stukket i brystet med en kniv, har hun fortalt politiet.

»Hun blev smidt i jorden, og der blev lagt et tungt træ over hende. Efterfølgende kunne hun høre, at han gik omkring hullet og smed ekstra jord på,« lyder det i politidokument om sagen ifølge NBC News.

Kvinden kæmpede med at få luft i det trængte hul, men formåede at holde sig i live ved at 'sprælle rundt'. Hun gætter på, at hun befandt sig flere timer i hullet.

Efterfølgende lykkedes det hende at grave sig fri – og søge tilflugt i et hus, der befandt sig 30 minutters løbegang væk.

Ifølge politiet havde kvinden fortsat tape omkring sin nakke og ansigt, da de ankom til huset. Kvinden var også i stand til at føre politiet frem til det hul, hun netop havde begravet sig fri fra.

Kvinden blev meldt savnet søndag 16. oktober – og fundet dagen efter, da hun bad fremmede om hjælp i det føromtalte hus.

Den 53-årig ægtefælle er nu i politiets varetægt, hvor anklagemyndigheden overvejer at rejse tiltale mod ham.