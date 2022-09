Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En uhyggelig sag hjemsøger i øjeblikket Memphis.

De lokale myndigheder leder efter den 34-årige Eliza Fletcher, som ifølge politiet blev bortført og tvunget ind i et køretøj, mens hun var på en løbetur

Eliza Fletcher blev sidst set omkring klokken 04.20 natten til fredag, da en mand nærmede sig hende under en løbetur og efter mindre tumult tvang hende ind i en SUV.

Hun blev meldt savnet, da hun ikke vendte hjem fra sit almindelige morgenløb, oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP.

Det er denne bil, som man nu efterlyser i forbindelse med Eliza Fletchers forsvinden. Foto: Tennessee Bureau of Investigation Vis mere Det er denne bil, som man nu efterlyser i forbindelse med Eliza Fletchers forsvinden. Foto: Tennessee Bureau of Investigation

Fletcher løb nær University of Memphis campus. Nyhedsmedier skriver, at hun er lærer på en privatskole.

Det lokale politi har offentliggjort et billede af Eliza Fletcher i håb om, at det kan hjælpe med at finde hende. Motivet for hendes bortførelse er fortsat ukendt.

Derudover har de også publiceret et billede af hende i løbetøj fra den nat, samt den formodede kidnappers bil.

Tennessee Bureau of Investigation har offentliggjort, at Fletchers mobiltelefon og vandflaske også er blevet fundet foran et hus ejet af universitetet. Det er Memphis politi og Tennessee Bureau of Investigation, der leder efter Fletcher.