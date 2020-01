Da et ungt par var ude at gå en tur nytårsdag og besluttede sig for at tage et billede af sig selv i den flotte canadiske natur, fik de sig noget af en overraskelse.

For mens de stod og kæmpede lidt med deres selfiestang, kom en helt særlig kvinde forbi og tilbød sin hjælp.

Den kvinde var hertuginde Meghan.

Det fortæller parret – Iliya Pavlovic og Asymina Kantorowicz – til det canadiske medie CTV News Vancouver Island.

Her ses et af de billeder, som hertuginde Meghan tog af parret. Foto: Asymina Kantorowicz Vis mere Her ses et af de billeder, som hertuginde Meghan tog af parret. Foto: Asymina Kantorowicz

De to var lige blevet færdige med at spise frokost under deres vandretur i Horth Hill Regional Park, da de fiskede selfiestangen frem for at forevige sig selv nytårsdag.

Ikke langt derfra lagde de mærke til, at der stod en gruppe mennesker, og mens parret tog billeder, gik en kvinde fra gruppen hen mod dem.

»Hun spurgte, om vi ville have, at hun skulle tage et billede af os. Vi sagde ja. Jeg så ikke, hvem det var på det tidspunkt,« fortæller Asymina Kantorowicz, der selv arbejder for CTV News Vancouver Island, til mediet.

Kvinden fik derfor kameraet – og imens lagde Asymina Kantorowicz mærke til en anden kvinde i gruppen, som hun syntes lignende skuespillerinden Abilgail Spencer, der er kendt fra tv-serien 'Suits'.

Det førte til, at det gik op for hende, at den kvinde, der stod og tog billedet af parret, var hertuginde Meghan – som før, hun blev gift med britiske prins Harry, arbejdede som skuespiller og var med i netop 'Suits'.

Derefter kastede Asymina Kantorowicz et mere granskende blik på gruppen, og blandt dem fik hun også øje på prins Harry.

Til CTV News Vancouver Island fortæller hun, at hun slet ikke kunne tro, at det var dem, der stod der – eller at det var hertuginde Meghan, som tog billedet af parret.

»Det eneste, jeg kunne komme på at sige i det øjeblik, var: 'Der er kun så meget, en selfiestang kan gøre'. Hun (Meghan, red.) grinte og svarede noget med: 'Det må vi gøre bedre så', og til det sagde Harry: 'Der er intet pres',« fortæller Asymina Kantorowicz.

I alt tog Meghan tre billeder af parret, før hun ønskede dem et 'godt nytår' og forlod stedet sammen med de andre fra gruppen.

Til det lokale medie fortæller Asymina Kantorowicz, at mødet med Meghan og prins Harry 'stadig føles som en drøm'.

I efteråret meddelte det royale parret, at de ville tage seks uger ud af kalenderen i slutningen af året for at holde 'familietid'.

Og i stedet for at deltage i det årlige julearrangement på Sandringham, som dronning Elizabeth holder, har prins Harry og Meghan holdt jul med Meghans mor i Canada.