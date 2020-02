En kvinde fra Michigan i USA fik de øvrige passagerer på flyet til Californien til at måbe. Hun tog nemlig en levende hest i ministørrelse med sin ombord på flyets 1. klasse.

Hun startede rejsen den 7. februar, og Ronica Froese havde sin firbenede ven Fred med på turen.

Han havde modtaget specialtræning for at kunne klare en rejse i den højde. Det skriver tv-stationen WXMI.

»Jeg betalte kassen for billetterne, men det gjorde jeg, fordi det var Freds første gang, og jeg ville have, han havde det godt,« fortalte Froese til tv-stationen.

»Jeg ville have ham til at have det meste plads.«

Turen startede i Grand Rapids i delstaten Michigan, de skiftede fly i Dallas i Texas og fløj til Ontario i Californien.

Hun har trænet Fred til at blive en terapi- og servicehest. Fred er husvant og er mere veltrænet end de fleste hunde.

Det skriver New York Post.

Under flyveturen var Fred iklædt udstyr, der gjorde alle opmærksom på, at den var en servicehest.

Ronica Froese sagde, at 'oplevelsen var meget bedre, end jeg havde forventet.'

At Fred kommer med ud at flyve er måske snart en ting, der er historisk.

De amerikanske myndigheder har for nyligt annonceret planer, der vil gøre det umuligt for andre end hunde, der er specialtrænet til at hjælpe mennesker med handicap, at komme ombord på et fly.

Sådanne regler er standarden i Europa.

Temmeligt overraskende er Froese – i det mindste delvis – enig i, at det amerikanske system er 'ude af kontrol'.

»Det er en meget misbrugt ordning. Der kommer masser af utrænede servicedyr ombord på flyene,« fortæller Froese til tv-stationen.

»Det triste er, hvad de pønser på at indføre. De prøver på at gøre det umuligt for mig, som er en opdrætter, at tage min hest ombord på et fly,« sagde hun.