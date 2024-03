En irsk kvinde har tabt en retssag om flere millioner kroner, efter et uheldigt billede har set dagens lys.

Den 36-årige Kamila Brabska havde stævnet et forsikringsselskab og hævdede, at et biluheld i 2017 gjorde hende ude af stand til at arbejde i årevis.

Hun ville have 650.000 britiske pund, skriver The Guardian. Det svarer til 5,6 millioner kroner.

Sagen blev dog droppet af en højesteretsdommer i byen Limerick, da der i en irsk avis dukkede et billede op af kvinden fra 2018, hvor hun kaster et halvanden meter højt juletræ.

Kvinden havde vundet en konkurrence i juletræskast i byen Ennis.

»Det er et meget stort juletræ, og hun kaster det med en meget adræt bevægelse,« skal dommeren have sagt i retten ifølge The Guardian.

På den baggrund konkluderede dommen, at »påstandene var helt overdrevne« og foreslog dermed at afvise kvindens krav.

Kvinden selv afviser at have opdigtet sine skader. Hun skal have sagt i retten, hun bare prøvede at leve et normalt liv, skriver Independent.