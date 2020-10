En 63-årige kvinde er sluppet afsted med at have stjålet genstande for millioner af kroner i 19 år – indtil nu.

Kvinden, Kim Richardson, er blevet idømt 4,5 års fængsel for sine lovovertrædelser. Det skriver CNN.

I alt har kvinden siden årtusindskiftet stjålet genstande for 3,8 millioner dollar, hvilket svarer til lidt mere end 24 millioner danske kroner.

Tyvekosterne har efterfølgende solgt videre via eBay til uvidende borgere.

»Richardson stjal genstande fra utallige butikker. Hun begik butikstyveri og undgik sikkerhedsapparater ved at putte de stjålne ting i en stor, sort taske, som hun medbragte,« lyder det i en udtalelse ifølge CNN.

»Richardson solgte genstandene videre på internettet og stod også for at pakke og sende tingene.«

Til dagligt boede kvinden i Dallas, men det formodes, at hun har rejst rundt i hele USA og begået tyverierne forskellige steder. Derfor anslår politiet det også for 'virtuelt umuligt' at identificere alle dem, hun har solgt til.

Richardson havde i alt 4 forskellige PayPal-kontier, hvor pengene gik ind.

Sagen er nu officielt afsluttet, da Richardson har erkendt sig skyldig. Hun har fået tilladelse til at forlade fængslet efter halvandet år – de sidste tre år bliver hun overvåget på fri fod.

Det fremgår ikke, hvordan Kim Richardson blev pågrebet for sine ugerninger.