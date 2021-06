Den britiske kvinde Sarm Heslop har nu på mystisk vis været forsvundet i næsten tre måneder.

En sag, der har taget flere mærkelige drejninger. I ren desperation tilbyder Sarm Heslops venner derfor nu en dusør til dem, der kan hjælpe i efterforskningen.

En aften, hvor den 41-årige brite og hendes 44-årige kæreste Ryan Bane drak drinks på St. John i Caribien, endte med, at kæresten slog alarm.

Kæresteparret skulle angiveligt have fulgtes ad tilbage til deres mere end fire millioner kroner dyre båd for at lægge sig til at sove. Men om natten til 8. marts forsvandt Sarm Herslop på mystisk vis.

Foto: @MissingSarmHeslop

Nu har politiet, som efterforsker sagen, meldt ud, at de tvivler på kærestens forklaring om, at de sammen vendte tilbage til båden.

Det er blandt andet på baggrund af, at han har valgt at forlade området i sin båd. Derfor er han nu efterlyst af det føderale forbundspoliti i USA, FBI. Det skriver flere udenlandske medier.

Her er altså tale om en kompliceret sag. Derfor tilbydes der nu dusør til dem, der kommer med tips, som kan hjælpe med at løse mysteriet.

Sarm Heslops venner tilbyder nemlig en dusør tæt på 120.000 pund, det vil sige omkring 1.000.000 kroner for oplysninger, der kan hjælpe politiet med at finde hende.

»Selv de mindste, tilsyneladende irrelevante detaljer kan faktisk være værdifulde, så vi beder alle om at kontakte politiet med det samme, hvis de husker noget eller så noget usædvanligt natten til den 8. marts,« har en nær ven til Heslop udtalt til The Independent.

Kæresten, der efterlyses, er sidst set 24. marts gå ombord på sin båd med en plastikpose, et par sneakers og et håndklæde.

Båden har ellers været set på samme sted i flere uger, men var pludselig væk 25. marts.

Næste skridt i efterforskningen vil være at interviewe personalet på den dykkerbar, kæresteparret besøgte på St. John.