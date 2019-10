En amerikansk kvinde, som boede i en bil sammen med 320 rotter, har opgivet ævred som rottefænger og bedt om hjælp hos en lokal dyreværnsorganisation.

Da de mødte frem hos kvinden, fandt de lokale myndigheder at dyrene havde gnavet huller i stor set alle sædehynder, og at de havde gnavet løs i motorens elektriske system.

Det skriver San Diego Union-Tribune.

Kvinden, som ikke opgiver sit navn, bor i byen San Diego og hun startede sit eventyr med rotterne med et enkelt par.

Men hun havde tilsyneladende ikke tænkt på, at rotter kan føde unger hver fjerde uge - og der er omkring at dusin unger i kuldet.

En medarbejder fra San Diego Humane Society besøgte damen i sin bil, der var parkeret nær et supermarked den 8. oktober.

Beboere i nærheden havde set rotterne komme og gå fra bilen, og de havde klaget over det. Det skriver Sky News.

Da de først så omfanget, var det klart for medarbejderne, at situationen var kritisk, ifølge Danee Cook fra organisationen.

»De kunne med det samme se, at der var en masse rotter,« sagde Cook. »De boede både inden for og uden for bilen.«

Kvinden fortalte medarbejderne fra det Humane Society, at hun var ked af, at det hele var kommet ude af kontrol.

Hun ville gerne have hjælp, og hun ville gerne overlade rotterne til organisationen.

»Der var bestemt ikke tale om dyremishandling, der var tale om fraskrivelse, en ejer der spurgte efter hjælp,« sagde Cook, som ikke mente at kvinden hamstrede dyrene.

»Hun gav dem alle sammen mad, og hun havde vand nok til dem alle,« sagde Cook.

Medarbejderne tilbragte et par dage med at finde så mange rotter som de kunne i bilen. De splittede den ad og fandt rotter overalt.

Omkring 320 rotter, mange af dem unge dyr, blev samlet ind og mange af dem er gravide.

140 af rotterne er klar til at blive adopteret. Prisen er 33 kroner for et par af samme køn, da rotter er sociale dyr bør de altid gå mindst to sammen

Kvinden har i mellemtiden fundet et nyt hjem.